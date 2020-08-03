Тайсон постарается нокаутировать Джонса в выставочном бою

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе 54-летний Майк Тайсон прокомментировал предстоящий 12 сентября выставочный поединок в США с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Роем Джонсом.
С нетерпением жду возможности вернуть себе былую славу. Я всегда ищу возможность закончить бой нокаутом. Мы с Роем оба профессионалы, знаем, как держать себя в ринге, но произойти может всякое. Делать людям больно — это моя профессия, — приводит слова Тайсона TMZ.com.
Бой Тайсона и Джонса пройдёт в 8 раундов без боковых судей и будет остановлен в случае рассечения у любого из боксёров.
Как писал NEWS.ru, трёхкратный чемпион России, чемпион Азии по версии WBA российский боксёр Альберт Батыргазиев 15 августа в Сочи проведёт бой с киргизом Эржаном Тургумбековым.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен