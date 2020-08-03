Тайсон постарается нокаутировать Джонса в выставочном бою

https://static.news.ru/photo/09e61f16-d596-11ea-8268-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: MAREK KONRAD/FOTONEWS/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе 54-летний Майк Тайсон прокомментировал предстоящий 12 сентября выставочный поединок в США с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Роем Джонсом.

С нетерпением жду возможности вернуть себе былую славу. Я всегда ищу возможность закончить бой нокаутом. Мы с Роем оба профессионалы, знаем, как держать себя в ринге, но произойти может всякое. Делать людям больно — это моя профессия, — приводит слова Тайсона TMZ.com.

Бой Тайсона и Джонса пройдёт в 8 раундов без боковых судей и будет остановлен в случае рассечения у любого из боксёров.

Как писал NEWS.ru, трёхкратный чемпион России, чемпион Азии по версии WBA российский боксёр Альберт Батыргазиев 15 августа в Сочи проведёт бой с киргизом Эржаном Тургумбековым.