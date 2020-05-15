Тайсон поддержал протесты в США фотографией

https://static.news.ru/photo/341b15b8-8c29-11ea-b044-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон решил поддержать акцию протеста, которая сейчас проходит в Соединённых Штатах из-за убийства афроамериканца.

Спортсмен опубликовал в Instagram фотографию, на которой он стоит на одном колене. Такую позу принимают люди, поддерживающие протестующих.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.