https://static.news.ru/photo/971c1256-ba98-11e9-b40a-fa163e074e61_660.jpg Сауль Альварес Фото: instagram.com/canelo

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что считает мексиканца Сауля Альвареса лучшим боксёром в мире на сегодня вне зависимости от веса.

Думаю, что это Канело. Он великий спортсмен, — приводит слова Тайсона BoxingScene.com.

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Альварес добился своего статуса после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным. Ранее лучшим боксёром вне зависимости от веса Тайсон называл украинца Василия Ломаченко.

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