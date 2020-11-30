Тайсон намерен продолжить боксировать и провести бой с Холифилдом

Я намерен тренироваться. Это стало моим стилем жизни. Я никогда не буду Жирным Майком или Кокаиноголовым Майком. Я не хочу быть тем парнем снова. У меня было по 15 боёв за год. Буду стремиться ближе к такому графику. Я бы хотел драться каждые два месяца. Может быть, Эвандеру Холифилду стоит поговорить со мной, потому что каждый раз, когда наши бизнес-партнёры пытаются договориться, ничего не выходит, — приводит слова Тайсона MMAFighting.com.