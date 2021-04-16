Сытому Поветкину сложно встать с пятой точки: честное интервью Кости Цзю

Костя Цзю не самый доступный и общительный из русскоязычных боксёров. Добраться до него в последние годы можно только через жену и долгие уговоры, либо вот по таким необычным поводам — открытие фитнес-клуба в «Москва-Сити». Корреспонденту NEWS.ru Костя рассказал о жизни в последние месяцы, стремительно развивающейся карьере сына, мотивации Поветкина и легендарном нокауте Заба Джуды, после которого американец танцевал на ногах-спагетти.

— Чем занимаетесь в последний год? Как проходит ваш обычный день, когда нет съёмок в промороликах и участия в боксёрских студиях на телевидении?

— Я последний год только стройкой занимался, спрятался. Мы построили дом в Крыму, ничем не занимался кроме стройки.

— Коронавирус прошёл мимо вас?

— Меня он затронул, но я только потерял обоняние и всё. Это были единственные симптомы.

Костя Цзю, Александр Поветкин Григорий Сысоев/РИА Новости

— После второго боя Поветкина с Диллианом Уайтом вы посоветовали Александру закончить карьеру. Почему?

— А зачем ему продолжать? Удары в голову — это больно. Хватит. Зачем ему это? Есть мотивация у него? Я просто не вижу её у него, я сам был на его месте.

— Вы считаете, что Александр уже не сможет показать уровень, который показывал в предыдущие годы?

— Очень сложно подниматься с пятой точки, когда у тебя всё есть. Когда у тебя всё хорошо и ты не голоден. А Саша уже не голодный.

— Тим Цзю продолжает разбирать всех соперников в Австралии. Как вам его прогресс в последний год?

— Очень неплохо, особенно предпоследний бой, нокаут Джеффа Хорна, я кайф получил. Я ещё загадал, что так оно и будет, и в этом кайф.

— Вы говорили, что хотите привезти бой Тима в Россию. Что для этого должно случиться?

— Есть два сценария. Либо я буду в сопромоутерстве с той организацией, которая будет проводить турнир. Либо будет промоутер, который сделает такое предложение, от которого сначала я не откажусь, а далее согласится команда Тимофея. Я живу здесь и знаю, как общаться с российскими промоутерами, мне не нужны устные договорённости, а нужны письменные чёткие контракты. Я никогда не верю на слово. Я прочитаю контракт внимательно, кому какие права, как распределяются деньги, когда они будут, какой будет райдер. Все условия.

Тим Цзю timtszyu/instagram.com

— Сейчас Тим уже перебил всех основных оппонентов в Австралии, кроме, возможно, Майкла Зерафы. Когда планируется делать качественный шаг вперёд и выходить на арену покрупнее? Бои в Штатах за мировые титулы, например.

— А куда ехать? Уже полтора года пандемия по всему миру, мы выехать никуда не можем, всё закрыто. Хоть есть возможность выступать в Австралии — уже хорошо.

— Тим сам хочет подраться в Штатах, что он говорит?

— Конечно, хочет. И у промоутеров есть желание. Но сейчас у него было два неплохих соперника, мирового уровня. Мы готовы делать шаг вперёд.

— Что Тиму ещё нужно улучшить, чтобы побить чемпионов в его весе?

— Ещё немножко опыта. Дело только в нём. А в остальном уже готов.

— Тим сказал, что мечтает побоксировать с Геннадием Головкиным. Что должно случиться, чтобы этот бой мог состояться?

— Я читаю все новости про Тимофея, и я ни разу не слышал об этом. Такого разговора не было. Они в разных весовых категориях. Гена — хороший боксёр. И Тим не готов на данную секунду к бою с Геной. Пока не готов... Нужно идти шаг за шагом и делать свою работу. Не торопиться и получать удовольствие.

— Как вам перспектива боя Тима с Кэмбеллом Хаттоном, сыном Рикки Хаттона, который дебютировал в профи? Хотели бы видеть такой поединок?

— Кэмбелл пока только начал и едва выиграл первый бой. Но это продаваемый бой. Этот поединок можно прекрасно продать. А там — посмотрим.

— Когда вы пробили правый в челюсть Забу Джуде, вы знали, что это нокаут? Или думали, что он поднимется?

— Это был один из тех ударов, про которые я говорю: как нож вошёл в масло. Это был такой удар, я буквально проник в соперника. Я знал, что ему очень сложно будет подняться. Я попал очень хорошо, очень точно.

— Сейчас много выставочных боёв проводится, те же Майк Тайсон с Роем Джонсом подрались, сейчас Эвандер Холифилд...

— Для меня это невозможно. Я никогда не буду рассматривать возможность участия в подобном. Это вообще неинтересно.