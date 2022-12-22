Сын Рамзана Кадырова дебютирует в профессиональном ММА

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Эли Кадыров (в центре)

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли дебютирует в профессиональном ММА, передает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на пресс-службу промоушна смешанных боевых единоборств АСА. Соперником Кадырова-младшего станет малоизвестный боец Ислам Акбаров.

Пресс-служба промоушна смешанных боевых единоборств АСА сообщила, что в их следующем турнире примет участие Эли Кадыров — сын главы Чечни. Ему 16 лет и это будет его дебютом в ММА. Соперником Кадырова-младшего станет Ислам Акбаров — малоизвестный боец с рекордом 0-1, — указано в сообщении.

3 октября Кадыров сообщил, что его сыновья Ахмат, Эль и Адам отправятся в зону боевых действий. Детям руководителя региона 16, 15 и 14 лет соответственно.

По словам главы Чечни, его сыновья долгое время проходили военную подготовку — чуть ли не с малых лет. Он рассказал, что подростки занимались на базе РУС, где их учили обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. По мнению Кадырова, главная цель любого отца — привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. После этого глава Чечни обратился к «пустословам», утверждавшим, что его близкие не принимают участие в СВО, и тем, кто критиковал чеченских бойцов.