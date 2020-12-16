Сын Кости Цзю одержал очередную победу

Австралийский боксёр Тимофей Цзю, сын экс абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, победил новозеландца Боуэна Моргана.
Поединок прошёл в Сиднее и завершился нокаутом в первом раунде. 26-летний Цзю сначала отправил соперника в нокдаун левым, а спустя несколько секунд отправил в нокаут правым боковым.
В поединке разыгрывались пояса IBF Australasian и WBO Global Super во втором полусреднем весе (до 69 кг).
Эта победа стала для Тима 17-й в 17 боях (13 — нокаутом). В активе 31-летнего Моргана теперь два поражения при 21 победе (11 — досрочных).
26 августа Тим Цзю выиграл у Джеффа Хорна техническим нокаутом и стал претендентом на титул чемпиона мира.