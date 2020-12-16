16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Сын Кости Цзю одержал очередную победу

14:20, 16 декабря 2020 33
Тимофей Цзю Тимофей Цзю Фото: timtszyu/instagram.com

Австралийский боксёр Тимофей Цзю, сын экс абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, победил новозеландца Боуэна Моргана.

Поединок прошёл в Сиднее и завершился нокаутом в первом раунде. 26-летний Цзю сначала отправил соперника в нокдаун левым, а спустя несколько секунд отправил в нокаут правым боковым.

В поединке разыгрывались пояса IBF Australasian и WBO Global Super во втором полусреднем весе (до 69 кг).

Эта победа стала для Тима 17-й в 17 боях (13 — нокаутом). В активе 31-летнего Моргана теперь два поражения при 21 победе (11 — досрочных).

26 августа Тим Цзю выиграл у Джеффа Хорна техническим нокаутом и стал претендентом на титул чемпиона мира.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео