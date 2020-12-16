Сын Кости Цзю одержал очередную победу

https://static.news.ru/photo/2e4d5372-3f92-11eb-9f76-fa163e074e61_660.jpg Тимофей Цзю Фото: timtszyu/instagram.com

Австралийский боксёр Тимофей Цзю, сын экс абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, победил новозеландца Боуэна Моргана.

Поединок прошёл в Сиднее и завершился нокаутом в первом раунде. 26-летний Цзю сначала отправил соперника в нокдаун левым, а спустя несколько секунд отправил в нокаут правым боковым.

В поединке разыгрывались пояса IBF Australasian и WBO Global Super во втором полусреднем весе (до 69 кг).

Эта победа стала для Тима 17-й в 17 боях (13 — нокаутом). В активе 31-летнего Моргана теперь два поражения при 21 победе (11 — досрочных).

26 августа Тим Цзю выиграл у Джеффа Хорна техническим нокаутом и стал претендентом на титул чемпиона мира.