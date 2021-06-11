Сульгин победил Суареса на бойцовском турнире RCC Intro

https://static.news.ru/photo/8716c5b4-cba2-11eb-89f1-96000091f725_660.jpg Максим Сульгин Фото: sulgin_maksim/instagram.com

В Екатеринбурге прошёл очередной турнир по кикбоксингу и MMA серии MMA Intro. В главном бою вечера российский кикбоксер Максим Сульгин (17-4) победил единогласным решением судей испанца Максимо Суареса (56-8).

Сульгин действовал с дистанции сериями ударов, а его соперник предпочитал клинчевать и атаковать коленями на ближней дистанции. К концу боя преимущество россиянина стало более заметным. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Сульгину.

В соглавном бою вечера в среднем весе россиянин Сергей Медведев победил единогласным решением судей своего соотечественника Сергея Ясковца в ярком и бескомпромиссном бою.

Как сообщалось ранее, российский боксёр, выступающий во втором полулёгком весе, Марк Урванов 26 июня в Екатеринбурге проведёт бой за право стать претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA с венесуэльцем Анхелем Родригесом.