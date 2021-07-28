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«Судейский произвол»: Таймазова отреагировала на поражение в полуфинале ОИ

14:28, 28 июля 2021
«Судейский произвол»: Таймазова отреагировала на поражение в полуфинале ОИ Чизуру Араи и Мадина Таймазова Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прокомментировала поражение в полуфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио от японки Чизуру Араи. Её слова приводит «Матч ТВ».

Это был судейский произвол. Мы с тренером считаем, что это была оценка. Считаю, что это ошибка... Меня это не оправдывает. Всё равно надо было бороться. Я боролась, — сказала Таймазова.

Россиянка в итоге завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. В схватке за бронзу она победила Барбару Матич из Хорватии — 0s1:1s1.

Ранее, в среду российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали в мужской эстафете 4×200 метров.

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