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Глава Федерации бокса РФ Умар Кремлёв высказался по поводу идеи поединка между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом MMA Александром Емельяненко. По его словам, есть возможность такой бой организовать.

Нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович [Кадыров] занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой, — цитирует Кремлёва Sport24.ru. Ранее NEWS.ru сообщал, что боец...