Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Департамент профессионального бокса Федерации бокса России принял решение дисквалифицировать боковых судей Ираклия Малазония и Семёна Стахеева на 1,5 года за неудовлетворительную работу во время поединка Дмитрия Кудряшова и Вацлава Пейсара.

21 декабря в Красноярске российский боксёр Кудряшов одержал победу раздельным решением судей в упорном поединке с чехом Пейсаром. В большинстве раундов инициативой владел чешский боксёр, однако двое российских судей отдали победу его сопернику.

Это решение было негативно встречено боксёрской общественностью, а большинство экспертов признали Кудряшова проигравшим.

Как сообщал NEWS.ru, Федерация бокса России выразила готовность организовать бой Рамзана Кадырова и Александра Емельяненко.

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