Департамент профессионального бокса Федерации бокса России принял решение дисквалифицировать боковых судей Ираклия Малазония и Семёна Стахеева на 1,5 года за неудовлетворительную работу во время поединка Дмитрия Кудряшова и Вацлава Пейсара.
21 декабря в Красноярске российский боксёр Кудряшов одержал победу раздельным решением судей в упорном поединке с чехом Пейсаром. В большинстве раундов инициативой владел чешский боксёр, однако двое российских судей отдали победу его сопернику.
Это решение было негативно встречено боксёрской общественностью, а большинство экспертов признали Кудряшова проигравшим.
Как сообщал NEWS.ru, Федерация бокса России выразила готовность организовать бой Рамзана Кадырова и Александра Емельяненко.
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