Суд оштрафовал бойца Исмаилова за драку на турнире в Москве

https://static.news.ru/photo/10d73220-47a5-11eb-baff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за провокацию массовой драки среди болельщиков на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве. Такое решение принял Кунцевский суд столицы.

Потасовка между Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошла 24 декабря. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и бросил Исмаилову вызов. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости, после чего между ними завязалась драка. При этом на сцену ворвалось много посторонних людей, принявшихся бить Минеева. Только полиция смогла прекратить беспорядки. Исмаилова задержали.

Суд признал Исмаилова виновным по статье «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Теперь боец смешанных единоборств обязан оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу среди тяжеловесов Николай Валуев заявил, что драка плохо скажется на репутации боёв ММА. Он не собирается оправдывать действия Минеева и Исмаилова какими-то факторами. Валуев также напомнил, что в спортивных федерациях существуют дисциплинарные комиссии, которые имеют право наказывать спортсменов за подобное поведение.