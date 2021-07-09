Стерлинг согласился на реванш с Яном на «Бойцовском острове»

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Алджемейн Стерлинг согласился провести бой с россиянином Петром Яном 30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Слова бойца приводит MMAJunkie.

Мне нравится эта дата, но не нравится место, из-за времени, в которое нужно проводить бой. Было бы лучше снова подраться в Нью-Йорке или Лас-Вегасе, но 30 октября меня устраивает, — сказал Стерлинг.

Также чемпион отметил, что ему, скорее всего, придётся принять условия игры UFC, так как очень сложно спорить с президентом организации Дэйной Уайтом, который не любит долгих переговоров.

Первый бой Стерлинга и Яна прошёл в марте 2021 года в Лас-Вегасе и завершился победой американца ввиду дисквалификации владевшего поясом российского бойца за запрещённый удар коленом в четвёртом раунде. Однако руководство UFC сразу же объявило о необходимости провести реванш.

Как стало известно ранее, экс-чемпион UFC Пётр Ян подарил жене Юлии на день рождения автомобиль Mercedes GLA.