«Старики» не просто идут в бой, а побеждают

В Лас-Вегасе прошёл очередной турнир UFC, главным событием которого стал поединок бразильских полутяжей за статус официального претендента на титул. Опытный Гловер Тейшейра задушил бойфренда россиянки Яны Куницкой Тьягу Сантоса. Успешно выступили бойцы с постсоветского пространства: Андрей Орловский, Александр Романов и Гига Чикадзе. NEWS.ru рассказывает о главных событиях турнира.

Ниспровергатель авторитетов

О том, что Гловер Тейшейра невероятно талантливый и уникальный спортсмен, говорил его соотечественник и ветеран UFC Педру Риззу ещё в 2012 году. С тех пор он вплотную приблизился к чемпионскому титулу, но не смог одолеть Джона Джонса, а сейчас, разменяв пятый десяток, выдаёт ещё одну уникальную серию побед. В бою с Тьягу Сантосом он считался явным андердогом и уже на первой минуте едва не улетел в нокаут, но сильная сторона Тейшейры — универсализм. Он одинаково хорошо чувствует себя и в стойке, и в партере, а если что-то идёт не так, готов перестроиться.

Так и с Сантосом, почувствовав, что размены ударами могут завершиться для него губительно, Гловер стал играючи переводить соперника в партер, где вскрылись его главные недостатки. Наличие у Сантоса чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу только дискредитирует этот высокий статус, потому как крепкий здоровяк по прозвищу Кувалда не владеет на должном уровне даже защитой на земле. Он всякий раз позволял Тейшейре занимать доминирующую позицию и «расстреливать» его сверху. В третьем раунде Сантос потряс соперника и был близок к техническому нокауту, но тот перехватил инициативу на земле и завершил бой удушением.

Яна не помогла Тьягу

Россиянка Яна Куницкая, которая также выступает в UFC, впервые выводила своего любимого мужчину на бой в октагоне и секундировала ему между раундами. Однако вдохновляюще-мотивирующий фактор нивелировался полным отсутствием внятного геймплана у бразильца. Сантос обжёгся на борьбе соперника уже в первом раунде, но не сделал из этого никаких выводов и продолжал нестись на него вперёд после первого точного попадания. Тейшейра оказался умнее Джона Джонса и не стал рубиться с Кувалдой в стойке, а полностью обыграл его на своей территории бразильского джиу-джитсу.

Орловский побеждает, но утомляет

Экс-чемпион UFC Андрей Орловский уже давно не фигурирует в топовых рейтингах, а выполняет роль гейткипера тяжёлого дивизиона. Те, кто справляется с белорусом, как правило, гордо маршируют в топ-10, а кому это не удаётся, остаются в нижней части дивизиона. Известный по выступлениям в лиге АСА канадец Таннер Боссер, где он, прямо скажем, звёзд с неба не хватал, провёл очень хороший первый раунд и перебил Орловского. Но опытный 41-летний боец сделал выводы, следующие 10 минут поединка провёл на безопасной дистанции и забрал с минимальным перевесом оставшиеся два раунда. Единственная претензия, которую можно предъявить Орловскому — он продлил свой спортивный век, пожертвовав зрелищностью. Большинство его последних боёв весьма скучные.

Пятая победа лучшего грузинского бойца в октагоне

Гига Чикадзе — самый успешный грузинский боец в UFC, который после подписания контракта с лучшей лигой мира одержал в октагоне пять побед и верно движется в сторону топовых бойцов полулёгкого дивизиона. Но при этом он совершенствуется в зрелищности. Если первые две победы в UFC Чикадзе одержал раздельным решением судей, то следующие два боя выиграл уже единогласно, а сейчас и вовсе нокаутировал в первом раунде Джеймса Краузе-Симмонса. Для грузина эта победа стала уже седьмой кряду, а после боя он заявил о готовности встретиться с топовыми соперниками.

Сильная сторона техники Чикадзе — это удары ногами. При этом он выбрасывает их под разными углами и по разным этажам. С Краузе-Симмонсом он пристреливался постепенно, пробивая жёсткие хай-кики по защите и переводя часть атак на корпус, а в конце первого раунда его удар ногой в голову дошёл до цели. Краузе-Симмонс был сильно потрясён, поэтому добивание стало лишь делом техники. При этом соперник постоянно пытался перевести бой в борьбу, но ему так и не удалось извлечь из этого успех.

Молдавский богатырь остаётся непобеждённым

Крепкий тяжеловес Александр Романов из Молдавии продолжает сохранять свой идеальный рекорд и после перехода в UFC. При этом все свои 13 побед он одержал досрочно. В стойке Романов выглядел не столь ярко, средний бразильский тяжеловес легко отбивал ему ноги лоу-киками и тревожил комбинациями. Однако когда дело перешло на землю, он быстро «связал» соперника и удушающим приёмом отправил его «спать», а перед этим хорошенько размял ударами сверху.