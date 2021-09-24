Старая школа задала жару: ученик Шлеменко получил шанс на титул

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 129. В главном бою вечера ученик Александра Шлеменко Александр Сарнавский победил в упорной борьбе по очкам Рашида Магомедова и стал претендентом на титул АСА в лёгком весе. Салимгерей Расулов согнал перед боем 24 кг и одержал яркую победу.

Второе поражение подряд укротителя Чёрного Тигра

Изначально турнир АСА 129, который возглавили два известных в России легковеса Рашид Магомедов и Александр Сарнавский, должен был пройти в Казахстане, но из-за проблем с пандемией был перенесён в Москву, причём в «Баскет Холле» он прошёл в присутствии зрителей. Открывал шоу человек, первым отправивший в нокаут легендарного Чёрного Тигра Расула Мирзаева и прославившийся этим Шамиль Шахбулатов. В последнем бою, где он мог стать претендентом на чемпионский титул, он уступил в упорной борьбе Олегу Борисову. Его соперником стал бразилец Клеверсон Силва, который явно старался избегать обменов ударами с хорошим нокаутёром и переводить бой в борьбу.

В первом раунде ему это не удалось, а во втором получилось неплохо, потому решающей стала последняя пятиминутка. Шамиль успел нанести несколько ударов, пока Силва не затащил его на землю снова. В концовке Шахбулатов уже продемонстрировал бойцовский характер, когда перетерпел удушение из-за спины, но при этом совсем не выглядел победителем после боя. Во итогам боя раздельным решением судей победу отдали бразильцу. Для Шахбулатова это уже второе подряд поражение в промоушене и сигнал к тому, чтобы что-то изменить в своей подготовке.

Чеченский полулегковес Алихан Сулейманов — один из ярчайших продуктов серии Young Eagles промоушена АСА, который одержал уже девятую победу подряд в организации и медленно и верно идёт к титульному бою. В противостоянии с бразильцем Леонардо Либергером он сразу перевёл бой в партер и уверенно контролировал соперника в партере, а в концовке при первой возможности вышел на удушающий приём и досрочно задушил мастера джиу-джитсу. После боя Сулейманов сказал, что будет бороться даже с чемпионом мира по вольной борьбе и переводить его в партер, а также попросил у руководства лиги долгожданный титульный бой, который он, по своему мнению, заслужил.

Как согнать 24 кг за месяц и победить

Одним из самых интригующих боёв вечера был поединок двух топовых тяжеловесов. Губденский Танк из Дагестана, экс-чемпион организации Салимгерей Расулов сражался с экс-претендентом на титул с Украины Дмитрием Побережцем. Оба тяжеловеса уже не так молоды, а потому для них это был, возможно, последний шанс вернуться в титульную гонку. Именно этим и объясняется осторожная манера ведения соперников в первом раунде. Однако работа вторым номером Побережца была даже более убедительна, чем атакующие действия Расулова, который временами шёл вперёд без ударов, но в конце первого раунда потряс соперника размашистым оверхендом.

Внушительная поддержка земляков и крики «Дагестан! Дагестан!» погнали вперёд Расулова во втором раунде. Сначала он попытался провести тейкдаун, а затем срубил соперника в стойке и был близок к добиванию, но застрял в его защите и концовку раунда пролежал на нём уже без особой угрозы. В третьем раунде Расулов пошёл по безрисковому пути к победе, перевёл бой в партер и уверенно контролировал соперника до финального гонга, который и возвестил о его победе.

«Перед этим боем я согнал 24 кг за 35 дней. Это было не так просто. Хотел сразиться с Побережцем в стойке, но поначалу получилось не очень и он зацепил меня бекфистом, но я видел этот удар. Зато сработал план В с борьбой. Я видел, что Джонсон тоже решил исход бода с Димой за счёт борьбы, но мне было интересно сразиться с ним в стойке. Он очень крепкий и быстрый парень, но я не считаю себя слабее в ударной технике», — рассказал после боя Расулов.

Хирамагомедов перед уходом хлопнул дверью

В соглавном бою вечера перспективный выходец из Донбасса Виталий Слипенко впервые столкнулся в клетке АСА с топовой оппозицией в лице Гаджимурада Хирамагомедова. Удивительно, что вчера после взвешивания дагестанский боец выглядел очень тяжело, с таким трудом ему дался уход последних килограммов, однако спустя сутки с небольшим он был бодр и необычайно быстр. В одной из первых атак он потряс Слипенко и перевёл в партер, где постоянно давил своей мощью и не выпускал. Украинцу оставалось только защищаться и выживать в надежде изменить ход боя в других раундах.

Слипенко попытался взвинтить темп во втором раунде и даже перехватил инициативу, отбивая сопернику ноги лоу-киками, но в концовке раунда Хирамагомедов снова поймал момент и перевёл бой в партер. В третьем раунде Слипенко действовал поначалу активнее и поддавливал соперника, а затем пропустил несколько встречных ударов. Тейдаун от Хирамагомедова на последних секундах встречи окончательно снял вопрос о победителе. Не самый выгодный исход боя для промоушена, так как Слипенко считался перед боем ярким проспектом, а Гаджимурад планирует продолжить карьеру за океаном.

Сарнавский победил в противостоянии ветеранов и стал претендентом на титул

Главным событием вечера стал поединок двух именитых легковесов Александра Сарнавского и Рашида Магомедова, у которых за плечами бои во всех крупнейших промоушенах Северной Америки. В личном противостоянии им предстояло выяснить, кто станет следующим претендентом на принадлежащий Абдул-Азизу Абдулвахабову титул чемпиона в лёгком весе. Начало боя осталось за Сарнавским. Он сразу лишил соперника пространства и, атакуя сериями, прижал к сетке, а затем изматывал в клинче. Магомедов пропустил немало ударов уже в первом раунде.

В следующей пятиминутке дагестанский боец наконец начал пользоваться своими козырями — ударами ногами по этажам и движением и постепенно перехватывал инициативу за счёт ударов в контратаках. Сарнавский старался сократить дистанцию и подавить соперника мощью в клинче. В третьем раунде бойцы заметно устали, отчего темп боя упал, однако впереди были решающие чемпионские раунды, до которых ни один из соперников не получил ощутимого преимущества. Магомедов провёл тейкдаун, но не смог удержать Сарнавского на земле.

Магомедов стал действовать ещё активнее в чемпионских раундах, чувствуя поддержку зала, где дагестанцев было явно больше, чем болельщиков сибиряка. Вторую половину четвёртого раунда забрал Сарнавский, который словно накопил сил к тому времени. В заключительной пятиминутке бойцы порадовали бескомпромиссным обменом ударами, в котором Магомедов был чуть точнее, при этом бойцы оставили в клетке всё без остатка. При наличии пяти судей явно ожидалось раздельное решение, которое в итоге со счётом 4:1 сложилось в пользу Сарнавского. Теперь у него есть шанс поквитаться также за спорное поражение в неоднозначном титульном бою с Абдулвахабовым.