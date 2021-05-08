Стало известно, сколько боёв Макгрегор проведёт в 2021 году

https://static.news.ru/photo/0377b80c-b163-11eb-9bfb-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: thenotoriousmma/instagram.com

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор намерен провести минимум два поединка в 2021 году. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, отвечая на вопросы подписчиков.

Последний раз ирландец выходил в октагон в январе, проиграв Дастину Порье. Это был второй бой с американским спортсменом. Очередной реванш должен состояться в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе.

На счету Макгрегора 22 победы и пять поражений в ММА. В активе Порье 27 побед, шесть поражений.

Ранее ирландский спортсмен всё-таки пожертвовал $500 тысяч на благотворительность, однако направил их не в фонд своего соперника Дастина Порье, а в организацию Boys and Girls Club of Acadiana. Макгрегор сделал пожертвование после того, как Порье обвинил его в том, что он не сдержал обещание, данное перед их реваншем в январе.