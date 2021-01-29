Стало известно, как Мусаев напал на своего соперника после боя

https://static.news.ru/photo/ddcdd498-6391-11eb-9fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mmajunkiedotcom/instagram.com

Российский боец полусреднего веса Шамиль Мусаев начал драку со своим соперником словенцем Урошем Юришичем, которого он победил единогласным решением судей на турнире KSW 58 в Польше.

На многочисленных видео-записях заметно, что команда Юришича была недовольна исходом боя и высказывала претензии судьям и команде соперника, а сам боец подошёл к россиянину что-то сказать. При этом словенец был расслаблен и явно не настраивался на силовое продолжение конфликта.

В этот момент Мусаев неожиданно провёл против него бросок, после чего начал добивать на земле. Тут же в драку вмешалась охрана и угловые обоих бойцов, после чего её удалось локализовать лишь спустя пару минут.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец полусреднего веса Шамиль Мусаев (14-0) победил словенца Уроша Юришича (11-1) на турнире KSW 58 в Лодзи.