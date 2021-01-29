Стало известно, как Мусаев напал на своего соперника после боя

Российский боец полусреднего веса Шамиль Мусаев начал драку со своим соперником словенцем Урошем Юришичем, которого он победил единогласным решением судей на турнире KSW 58 в Польше.
На многочисленных видео-записях заметно, что команда Юришича была недовольна исходом боя и высказывала претензии судьям и команде соперника, а сам боец подошёл к россиянину что-то сказать. При этом словенец был расслаблен и явно не настраивался на силовое продолжение конфликта.
В этот момент Мусаев неожиданно провёл против него бросок, после чего начал добивать на земле. Тут же в драку вмешалась охрана и угловые обоих бойцов, после чего её удалось локализовать лишь спустя пару минут.