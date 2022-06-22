Стало известно имя соперника Загитовой в боксерском поединке Фигуристка Загитова проведет показательный боксерский бой против чемпиона ОИ Батыргазиева

Фото: Ou Dongqu/XinHua/Global Look Press

Альберт Батыргазиев

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский бой против чемпиона ОИ-2020 Альберта Батыргазиева. Фигуристка отметила, что не хотела бы победить своего оппонента в первом же раунде, сообщает «Р-Спорт».

Это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы! Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде, — заявила Загитова.

Поединок состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта города Москвы.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что соперницей Загитовой в боксерском поединке должна стать телеведущая и певица Ольга Бузова. Эта информация не подтвердилась.