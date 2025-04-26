Стало известно имя чемпиона Европы по дзюдо Инал Тасоев выиграл чемпионат Европы по дзюдо и получил золото

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Инал Тасоев

Россиянин Инал Тасоев завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов, одержав победу в финальной схватке над своим соотечественником Валерием Ендовицким, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо РФ. Турнир проходит в Подгорице, столице Черногории.

27-летний Тасоев стал чемпионом Европы уже в третий раз. Кроме того, он также является серебряным призером турнира, а в 2023 году — чемпионом мира. В свою очередь 25-летний Ендовицкий в 2023 году занял третье место на чемпионате Европы.

Ранее российский дзюдоист Тимур Арбузов стал чемпионом Европы в весовой категории до 81 килограмма, одержав победу над трехкратным чемпионом мира грузином Тато Григалашвили. Турнир в Подгорице принес России второе золото — ранее Данил Лаврентьев победил в категории до 73 килограммов. Арбузов на пути к финалу взял верх над титулованным бельгийцем Маттиасом Кассом.

До этого сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе, завоевав 17 медалей, из которых 10 золотых. В вольной борьбе чемпионами стали Начын Монгуш и Заур Угуев вместе с другими спортсменами. В греко-римской борьбе золото взяли Эмин Сефершаев и Сергей Семенов. Женская команда принесла три золота благодаря Екатерине Вербиной, Ольге Хорошавцевой и Анастасии Сидельниковой.