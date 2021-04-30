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Единоборства

Боксёрский бой Фьюри — Джошуа не состоится

12:01, 02 мая 2021
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Фото: anthonyjoshua/instagram.com

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отменён. Об этом сообщает сайт WorldBoxingNews.

Причина срыва боя пока не известна. Официального подтверждения от сторон также не поступило.

В марте 2021 года британцы подписали контракт на два поединка между собой.

Ранее сообщалось, что в Карсоне (США) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном бою которого американец мексиканского происхождения Энди Руис (34-2, 22 КО) одолел по очкам Криса Арреолу (38-7-1, 33 КО) и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом весе.

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