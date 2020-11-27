Стали известны цены на билеты на бой Исмаилов — Штырков

https://static.news.ru/photo/1915eb16-30ad-11eb-b882-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лига ACA объявила цены на билеты на турнир АСА 115, главным событием которого станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Турнир пройдёт 13 декабря на «ВТБ Арене».

Сегодня стартовала продажа билетов на бой Исмаилов — Штырков, который пройдет в Москве. Билеты поступят в продажу в ограниченном количестве, мы планируем заполнить 25 процентов от вместимости «ВТБ Арены» с учетом текущих ограничений. Стоимость самых дешевых билетов — 1200, самых дорогих — до 50 000 рублей. Болельщики из других городов смогут купить трансляцию на нашем сайте, текущая стоимость которой — 299 рублей, — приводит пресс-служба АСА слова президента организации Алексея Яценко.

Для Исмаилова это будет уже второй громкий поединок в этом году. Летом в резонансной битве он взял верх над известным тяжеловесом Александром Емельяненко.

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