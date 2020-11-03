Стали известны участники международного турнира по борьбе "Гран-при Москвы"

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили анонсировал участников предстоящего международного турнира по борьбе «Гран-при Москвы», который станет первым международным соревнованием после пандемии.

Это первый международный турнир по борьбе после начала пандемии. Российскую команду по вольной борьбе представит серьёзный состав в лице перспективных молодых спортсменов Асланбека Сотиева, Шамиля Шарипова, призёры чемпионата мира Муслим Садулаев и другие. Приедут призёры чемпионата мира и Европы в составе сборной Турции, завоевавшие лицензию для участия в Олимпийских играх спортсмены из Бахрейна, Киргизии. Ожидаем, что зрители получат эстетическое наслаждение от предстоящих схваток, — рассказал Мамиашвили в ходе он-лайн пресс-конференции.

Также Мамиашвили отметил, что хотел бы посмотреть выступление в турнире по греко-римской борьбе лидеров сборной России чемпиона мира Александра Чехиркина и олимпийского чемпиона Давита Чакветадзе

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