Стали известны спарринг-партнёры Петра Яна в подготовке к защите титула UFC

https://static.news.ru/photo/1d2149ae-54c4-11eb-9a51-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: vk.com/mmapetryan

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал о подготовке подопечного к первой защите чемпионского пояса на турнире UFC 259.

В American Top Team есть все необходимые условия для подготовки к бою, много спарринг-партнёров в весовой категории Яна. Педру Муньюс, Тони Грейвли, Андриано Мораес, Марлон Мораес, Кёдзи Хоригути — все очень сильные, опытные бойцы, и работа с ними в парах станет хорошим опытом. Пётр любит набирать форму именно в спаррингах, — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Также менеджер отметил, что считает нормальным, что поединок Яна будет лишь соглавным боем на столь крупном турнире, который примет сразу три титульных схватки, так как исторически принято отдавать предпочтение бойцам более тяжёлых весовых категорий.

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