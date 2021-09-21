Стали известны гонорары Усика и Джошуа за поединок

Стало известно, сколько заработают боксёры Энтони Джошуа и Александр Усик за бой, в котором на кону будут стоять чемпионские титулы в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Действующий чемпион мира должен получить 15 млн фунтов стерлингов, а украинский претендент — от 3 до 5 млн.

Как сообщает Mirror, Джошуа заработает за бой £15 млн вне зависимости от исхода поединка, который пройдёт 25 сентября на футбольной арене клуба «Тоттенхэм Хотспор» в Лондоне.

По сообщениям Total Sport, Усик гарантированно заработает £3 млн, но в зависимости от количества продаж платных трансляций его гонорар может вырасти до £5 млн (примерно 500 млн рублей). В последнем поединке украинец победил по очкам соотечественника Джошуа, британца Дерека Чисору.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, высказался об украинском боксёре Александре Усике. Емельяненко сказал, что ему нравится стиль боя Усика и его поведение. По словам Емельяненко, Усик ему импонирует как боксёр и как человек, поскольку он «располагает к себе».