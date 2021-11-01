Стали известны гонорары Яна, Махачева, Волкова и других бойцов UFC 267

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Известный в прошлом боец MMA Джош Томпсон выразил мнение, что пятый номер рейтинга лёгкого веса UFC Ислам Махачев в некоторых аспектах превосходит бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова. Как заявил американец в подкасте Weighing In, он лучше защищается от приёмов.

У Чарльза Оливейры было бы больше шансов поймать на приём Хабиба, чем Махачева. Да, Хабиб — доминирующий чемпион и блестящий грэпплер, но он был уязвим к некоторым приёмам. Посмотрите даже...