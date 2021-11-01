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Стали известны гонорары Яна, Махачева, Волкова и других бойцов UFC 267

11:13, 02 ноября 2021
Стали известны гонорары Яна, Махачева, Волкова и других бойцов UFC 267 Петр Ян Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян получил один из самых больших гонораров — $282 тысячи — среди участников турнира UFC 267 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Об этом сообщает «Чемпионат».

Самые большие гонорары получили следующие участники турнира: Ян Блахович — $642 тысячи, Гловер Тейшейра — $432 тысячи, Пётр Ян — $282 тысячи, Александр Волков — $211 тысяч, Кори Сэндхаген — $182 тысячи, Дэн Хукер — $166 тысяч, Хамзат Чимаев — $154 тысячи, Ислам Махачев — $131 тысячу, Магомед Анкалаев — $116 тысяч, Марчин Тыбура — $111 тысяч.

На турнире UFC 267, который прошёл 30 октября, Ян одолел американца Сэндхагена, Махачев остановил новозеландца Хукера, Волков победил польского спортсмена Тыбуру, Чимаев выиграл у китайца Ли Джинлианга, Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что президент российского MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что третий поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым может состояться во второй половине 2022 года.

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