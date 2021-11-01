Стали известны гонорары Яна, Махачева, Волкова и других бойцов UFC 267

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян получил один из самых больших гонораров — $282 тысячи — среди участников турнира UFC 267 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Об этом сообщает «Чемпионат».
Самые большие гонорары
На турнире UFC 267, который прошёл 30 октября, Ян одолел американца Сэндхагена, Махачев остановил новозеландца Хукера, Волков победил польского спортсмена Тыбуру, Чимаев выиграл у китайца Ли Джинлианга, Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что президент российского MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что третий поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым может состояться во второй половине 2022 года.