Стали известны гонорары Исмаилова и Минеева в реванше

https://static.news.ru/photo/fc7df056-65f5-11eb-a1d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о гонорарах участников долгожданного реванша Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. По его словам, бойцы получат по 10 млн рублей.

Это большие деньги, большой бой. Минеев за него получит такие же деньги, как и Мага. Для меня сейчас главный бой за всю историю российских ММА — это Фёдор Емельяненко против Мальдонадо. После того как вся страна это посмотрела, у нас ещё на канале в YouTube больше 20 миллионов человек это посмотрело и смотрят до сих пор. На втором месте идёт Минеев — Исмаилов, — приводит слова Гаджиева Sport24 .

Первый бой Исмаилов и Минеев провели в 2018 году. Поединок продлился пять раундов и завершился ничьей. Реванш запланирован на сентябрь 2021 года после того, как Исмаилов подписал контракт с Fight Nights.

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