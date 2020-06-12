Стали известны дата поединка и соперник Умара Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/25c1e458-acc0-11ea-be22-fa163e074e61_660.jpg Умар Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объявлен соперник, а также дата ближайшего поединка двоюродного брата чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова российского бойца Умара Нурмагомедова.

Бой пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 25 июля, соперником россиянина станет британский спортсмен Натаниэль Вуд, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.