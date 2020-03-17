Президент ACA Алексей Яценко рассказал, что поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт 24 июля.
Турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова из-за отмены массовых мероприятий, перенесён на 24 июля и пройдёт в Москве на ВТБ Арена, — говорится в релизе пресс-службы.
Билеты, приобретенные зрителями ранее, будут действительны на новую дату. Изначально бой должен был пройти 3 апреля в Москве.
Как писал NEWS.ru, молодёжный чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Болгарии, отменён из-за коронавируса.
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