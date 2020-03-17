https://static.news.ru/photo/9067a674-6839-11ea-a474-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент ACA Алексей Яценко рассказал, что поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт 24 июля.

Турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова из-за отмены массовых мероприятий, перенесён на 24 июля и пройдёт в Москве на ВТБ Арена, — говорится в релизе пресс-службы.

Билеты, приобретенные зрителями ранее, будут действительны на новую дату. Изначально бой должен был пройти 3 апреля в Москве.

Как писал NEWS.ru, молодёжный чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Болгарии, отменён из-за коронавируса.