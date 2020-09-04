Стал известен чемпион АСА 110 в полусреднем весе

Российский боец смешанных единоборств Мурад Абдулаев стал чемпионом Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе (77,2 кг).
Поединок против Абдулаева против Али Багова завершился решением судей.
Таким образом, в Москве завершился турнир АСА 110, главным событием которого стал поединок между экс-чемпионом ACA и ACB в лёгком весе Али Баговым и Мурадом Абдулаевым за вакантный титул чемпиона в полусреднем весе.
В активе Багова — 29 побед и 11 поражений в ММА. На счету Абдуллаева 19 побед и 4 проигрыша.
Как ранее писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств, легковес Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуард Вартанян одолел Мухамеда Кокова на турнире АСА 110 в лёгком весе (70,4 кг) в Москве решением судей.
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