Стал известен чемпион АСА 110 в полусреднем весе

https://static.news.ru/photo/e63d3836-efb4-11ea-a05b-fa163e074e61_660.jpg Мурад Абдулаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств Мурад Абдулаев стал чемпионом Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе (77,2 кг).

Поединок против Абдулаева против Али Багова завершился решением судей.



Таким образом, в Москве завершился турнир АСА 110, главным событием которого стал поединок между экс-чемпионом ACA и ACB в лёгком весе Али Баговым и Мурадом Абдулаевым за вакантный титул чемпиона в полусреднем весе.



В активе Багова — 29 побед и 11 поражений в ММА. На счету Абдуллаева 19 побед и 4 проигрыша.

Как ранее писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств, легковес Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуард Вартанян одолел Мухамеда Кокова на турнире АСА 110 в лёгком весе (70,4 кг) в Москве решением судей.