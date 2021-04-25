Стал известен возможный соперник Хамзата Чимаева

https://static.news.ru/photo/d4e17460-a695-11eb-b152-96000091f725_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в следующем поединке может подраться с американцем Ником Диазом.

Да, Ник Диаз хочет драться. Он сейчас ждёт меня для беседы. Он может стать следующим соперником Хамзата Чимаева, — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 261.

Диаз не выходил в октагон с января 2015 года, после того как его поединок с Андерсоном Силвой был признан несостоявшимся.

После осложнений, вызванных заболеванием коронавирусом, и сорвавшегося поединка с Леоном Эдвардсом Чимаев сгоряча объявил о завершении карьеры, однако позже после уговоров президента UFC Дэйны Уайта и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова согласился изменить своё решение.

Ранее сообщалось, что менеджер Хамзата Чимаева Али Абдель-Азиз рассказал о новом методе тренировок, который его подопечный намерен опробовать при подготовке к возвращению в октагон.