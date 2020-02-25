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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship ирландец Конор Макгрегор может провести следующий бой против одного из самых зрелищных бойцов UFC американца Джастина Гейтжи.

Как сообщает обозреватель ESPN Ариэль Хельвани, поединок может возглавить один из летних турниров UFC. В данный момент поединок находится на самой ранней стадии переговоров. Исходя из статуса участников этого потенциального боя, его победителя могут свести с победителем титульного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Примечательно, что в своих последних боях Гейтжи и Макгрегор нокаутировали Дональда Серроне.

Как сообщал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров провёл боксёрский спарринг против бойца ММА Александра Емельяненко.