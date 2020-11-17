Стал известен состав сборной России по биатлону на декабрьские этапы КМ

Союз биатлонистов России объявил состав сборной команды на декабрьские этапы Кубка мира, который был сформирован по результатам прошлого сезона и контрольных гонок в Ханты-Мансийске.
В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Семён Сучилов и Пётр Пащенко.
В женской сборной представлять Россию на Кубке мира будут Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
Первый этап Кубка мира стартует в финском Контиолахти 28 ноября, куда российская сборная отправится на автобусе из Санкт-Петербурга 20 ноября.
Как сообщал NEWS.ru, организаторы чемпионата мира по биатлону в Поклюке, который пройдёт в феврале 2021 года, рассматривают три сценария проведения соревнований, в том числе с участием зрителей, в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране, которая начинает улучшаться.