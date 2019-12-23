https://static.news.ru/photo/a133df18-263f-11ea-bc76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец из Чеченской республики Зубайра Тухугов свой следующий бой в Ultimate Fighting Championship проведёт 22 февраля на турнире в новозеландском Окленде.

Как сообщает официальная страница UFC Russia в Instargam, соперником Тухугова станет американец Кевин Агилар. В последнем бою Тухугов добился ничьей в поединке с британцем Лероном Мёрфи в Абу-Даби, а Агилар проиграл по очкам Дэну Иге.

Как сообщал NEWS.ru, чемпионские пояс WBO в полутяжёлом весе может быть разыгран между двумя российскими боксёрами Умаром Саламовым и Максимом Власовым.