В минувший уик-энд, 22 сентября в Мексике очередной россиянин дебютировал в UFC. Аскар Аскаров свёл вничью свой поединок с местным бойцом Брэндоном Морено. В этой новости нет ничего удивительного, так как российские бойцы давно пользуются хорошим спросом в лучшей лиге мира, если бы не один факт. Аскаров с детства испытывает серьёзные проблемы со слухом, а весь его путь в спорте попытка преодолеть себя.

На пути к Сурдолимпийскому пьедесталу

Занятия борьбой для любого дагестанского мальчишки кажутся обязательным уроком мужества. У Аскара было всё по-другому. В детстве он начал стремительно терять слух и сейчас общаться с окружающим миром может только с помощью специального аппарата. Родители были против его занятий борьбой, где уши итак подвержены дополнительным травмам, парень проявил упорство и старался именно через спорт доказать себе и окружающим, что и с тяжёлым недугом можно жить полноценной жизнью. Как он сам вспоминал впоследствии, если бы не борьба, то стал бы строителем как отец.

Ради спортивной мечты он покинул своё родное село и перебрался в Хасавюрт, где продолжил занятия вольной борьбой, а также изучил боевое самбо и грепплинг, чтобы в дальнейшем стать универсальным бойцом ММА, а совсем недавно добился и пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Первый поединок по правилам ММА Аскаров провёл в 20 лет и до сих пор остаётся непобеждённым, выступая в наилегчайшем весе.

В 2017 году Аскар стал чемпионом России по вольной борьбе среди глухих и слабослышащих спортсменов, а вскоре после этого завоевал золотую медаль на Сурдолимпийских играх в Турции. К тому времени он уже был известным бойцом ММА и чемпионом лиги ACB (ныне ACA), а победа на мировом уровне позволила ему стать мастером спорта международного класса. В 2018 году Аскаров попал в поле зрения UFC, но своего дебюта был вынужден ждать почти год.

Трудности в бою

Аскаров стал вторым в истории UFC бойцом с серьёзным нарушением слуха. Первым был полутяжеловес Мэтт Хэммилл, тот самый, который нанёс единственное поражение в карьере Джону Джонсу (Джонс был дисквалифицирован за запрещённые удары локтями, — News.ru) и также имел за плечами массу титулов сурдолимпийских соревнований по борьбе. Это только на первый взгляд кажется, что у глухого бойца те же возможности что и у всех, те же две руки и две ноги. На самом деле такой спортсмен имеет массу ограничений в сравнению с соперниками с хорошим слухом.

Аскар Аскаров Аскар Аскаров/vk.com

Во-первых, отсутствие слуха в столь динамичном и контактном виде спорта как смешанные единоборства — серьёзное препятствие, так как при мгновенном принятии решений глухому спортсмену остаётся уповать только на другие органы чувств. Во-вторых, спортсмен не слышит подсказки угловых во время боя, сигналы рефери и реакцию зрителей. Наконец, большую часть жизни Аскар вынужден пользоваться слуховым аппаратом. Однако сам он не считает себя особенным спортсменом, не терпит снисходительного отношения к себе и ставит перед собой самые высокие цели. Если в начале своей бойцовской карьеры Аскар мечтал отобрать пояс у Деметриуса Джонсона, то сейчас готов бросить вызов Генри Сехудо.

Выступая успешно по любителям, я понял, что не стоит останавливаться. Начинал с вольной борьбы под руководством своего дяди в родном селе. Сам с детства хотел заниматься ММА, стать бойцом, так как всегда следил за турнирами UFС. Хочу встретиться с чемпионом Генри Сехудо, так как я хочу драться с лучшими, — приводит слова Аскарова РИА «Дагестан».

«Был сам не свой»

Поединок с Морено сложился для Аскарова неоднозначно. Возможно, сказался простой больше года без боёв. В первых двух раундах российский боец имел преимущество в партере, но действовал сумбурно, несколько раз терял позицию и не мог воспользоваться техническим превосходством. В третьей пятиминутке россиянин устал, позволил сопернику украсть концовку боя и свести его к ничьей.

Спасибо всем кто болел и переживал за меня. Знаю, что вы ждали не такого выступления от меня. Я сам не доволен своим выступлением, было много ошибок, не был самим собой в этом бою, после первого раунда я устал как никогда, не чувствовал дистанцию, возможно, простой сказался, или акклиматизация, — написал Аскаров в Instagram.

О том, что такое акклиматизация в Мексике прекрасно знает экс-чемпион UFC Каин Веласкес, потерпевший сокрушительное поражение от Фабрисиу Вердума на исторической родине, а потому Аскарову не стоит себя слишком корить. Показанный результат не позволил ему сходу войти в десятку, но он стал свежей кровью в дивизионе, которому ещё недавно прочили закрытие. Незначительная его глубина позволит даже в случае пары побед войти в элиту и проводить поединки с лидерами. Конечно, сейчас Аскаров не потянет мощного Сехудо, который лучше в каждом аспекте боя, но у него есть потенциал попасть в топ-5 бойцов наилегчайшего веса в перспективе, ведь ему всего 27.