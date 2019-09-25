https://static.news.ru/photo/fee29098-dfac-11e9-b4c7-fa163e074e61_660.jpg Валентина Шевченко Фото: Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst/Global Look Press

Киргизская представительница смешанных единоборств, чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко опередила в общем зачёте бывшего чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора.

В новом рейтинге сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Макгрегор опустился на 12-ю строчку абсолютного рейтинга UFC, Шевченко — на 11-й позиции.

Первое место за собой сохранил чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, на втором — чемпион в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. На третьей позиции по-прежнему чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо, который недавно вызывал на межгендерный поединок Валентину Шевченко.

Шевченко в женском рейтинге занимает первое место в наилегчайшем весе. Вслед за ней расположились Кэтлин Чукагян и Джессика Ай.

Ранее президент UFC назвал возможный срок возвращения Макгрегора, писал News.ru.