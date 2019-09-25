Киргизская представительница смешанных единоборств, чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко опередила в общем зачёте бывшего чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора.
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Первое место за собой сохранил чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, на втором — чемпион в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. На третьей позиции по-прежнему чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо, который недавно вызывал на межгендерный поединок Валентину Шевченко.
Шевченко в женском рейтинге занимает первое место в наилегчайшем весе. Вслед за ней расположились Кэтлин Чукагян и Джессика Ай.
Ранее президент UFC назвал возможный срок возвращения Макгрегора, писал News.ru.