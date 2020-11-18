Врач оценил вероятность использования Яндиевым кастета против Харитонова

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Спортивный врач Валентин Беляевский выразил сомнения в том, что бывший боец UFC Адам Яндиев применил кастет в драке с Сергеем Харитоновым.

Не похоже на кастет. Если мы говорим про металлический кастет, то повреждения должны быть намного серьёзнее. Как правило, это серьёзные рассечения, метал прилично сечёт кожу. Всякое бывает, существуют, наверное, и пластиковые кастеты, либо это мог быть просто утяжелитель, зажатый в руке. Но на металлический кастет это не похоже. Орбитальную кость сломать не так трудно, — приводит слова Белявского Sport24.

Адама Яндиева выпустили из изолятора в ночь на 18 ноября. Двумя днями ранее стало известно, что ему предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью Сергею Харитонову.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося. В понедельник в деле появились новые подробности. Яндиев в своё оправдание привёл цитату Владимира Путина.