Спортивный комментатор раскритиковал руководство Дагестана

Республикой руководят люди, которые не знают Дагестан, поэтому глава республики и премьер-министр не выполнили поручение Кремля. Они не сразу сообразили, насколько это опасно, а когда пошла волна заболеваний, они спрятались, а премьер-министр вообще покинул республику. В первые дни, по статистике, умерли 18 человек, а через неделю, по официальным данным, — те же 18. Люди решили: почему они должны прятаться по домам, если нет смертельной угрозы? Они пошли в мечети, на праздники, стали обниматься при встречах и все перезаражали друг друга. Тогда я понял, что нам врут. Так мы все могли передохнуть, и никто бы не узнал, — рассказал Рабаданов NEWS.ru.