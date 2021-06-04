Спорт вне экономики: как Чудинов защитил чемпионский пояс в Питере

Спортивные журналисты частично тоже были задействованы в Санкт-Петербурге на этой неделе, но не совсем там, где их коллеги из других сфер. В рамках экономического форума проходил боксёрский турнир, где в главном бою выступал Фёдор Чудинов. Не главная звезда, но очень заметный и успешный российский боксёр. Он защищал пояс чемпиона мира по версии WBA Gold в суперсреднем весе (до 76,2 кг) от южноафриканца Рино Либенберга и преуспел в этом.

Назвать этот бой самым зрелищным в году было бы нечестно хотя бы из-за поединка Сауля Альвреса с Каллумом Смитом и реванша Александра Поветкин с Диллианом Уайтом (хотя там зрелище было на грани избиения). Бои Фёдора редко отличаются невероятными сюжетами и нокаутами, но всегда бывают затяжными и насыщенными.

Так было и здесь. Первый раунд не сильно отличался от остальных одиннадцати. Фёдор очень много пропускал, но ещё больше попадал. И главное — он был намного точнее. Если уж ты не защищаешься, как Флойд Мейвезер, и танцуешь, как Александр Усик, то нужно хотя бы бить точнее соперника. И желательно не иметь «хрустального» подбородка. И это как раз тот компонент, в котором у Фёдора проблем нет. Его можно бить сколько хочешь, он всё равно не упадёт и ответит точнее.

Перелом мог случиться в девятом раунде, когда Чудинов отправил оппонента на канвас. Там было очень близко к нокауту, но южноафриканца спасло два обстоятельства: гонг, прозвучавший очень вовремя, и удар Фёдора. Он у него не самый тяжёлый в дивизионе. Если называть вещи своими именами, то у Чудинова вообще нет нокаутирующего удара. Он может ронять оппонентов исключительно количеством, не единоразовой пушкой.

Либенберг тогда выжил, но это мало повлияло на исход боя. Сценарий, который мы считали самым вероятным два дня назад, случился: Фёдор спокойно доехал до победы по очкам. Один из судей увидел что-то похожее на равный бой (116:111), другие два — деклассирование 119:108 и 118:109.

Истина где-то посередине, но чуть ближе к 116:111. Нет ни малейших сомнений в превосходстве Фёдора в классе. Но и южноафриканец не мешок с картошкой, который приехал в Питер сыграть в боксёра. Он умеет бить, он выбрасывал опасные крюки и прямые, он очень много раз попал Фёдору точно в челюсть. К счастью для поклонников россиянина, крепость его головы выгодно отличается от многих других. Имён не называем.

Чудинов защитил пояс и внёс маленький вклад в свою финансовую обеспеченность. С точки зрения бокса эта победа ему почти ничего не даст. Он не приблизился к поединку с Канело, он не стал большей звездой, чем был до этого дня. Но он выиграл ещё один бой, а в боксе любая победа — это суперважно. Тут не бывает побед малой кровью, ты всегда рискуешь жизнью. Если ты остался жив и здоров — это уже прекрасно, а если ещё тебе и подняли руку — это повод качественно отпраздновать, отдохнуть и через недели три смотреть, какие есть варианты дальше.

Эти варианты точно появятся. В суперсреднем весе есть с кем биться и есть с кем зарабатывать. Это не самый звёздный дивизион, но и Чудинов не Флойд Мейвезер. Он находится в своей зоне комфорта, и сегодняшняя победа его там сохранит ещё месяцев на пять-шесть наверняка.