Спивак проиграл нокаутом Эспинолу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Молдавский боец тяжёлого веса Сергей Спивак (13-3), выступающий в UFC, проиграл техническим нокаутом в первом раунде британцу Тому Эспинолу (11-2).

Эспинол прижал соперника к сетке жёсткими джебами и провёл серию ударов. Спивак попытался спастись проходом в ноги, но он не удался. Британец прижал его к сетке и стал наносить жёсткие удары коленями в грудь. В конце концов удары Эспинола сбили с ног соперника, и он бросился добивать его серией молотообразных ударов, пока рефери не остановил поединок. Эспинол одержал пятую победу в пяти поединках в UFC.

В поединке в полусреднем весе американец Алекс Мороно победил единогласным решением судей поляка Давида Заваду.

Как сообщалось ранее, боец UFC из Молдавии Сергей Спивак рассказал о конфликте с бразильским бойцом Карлосом Фелипе, который перед их боем дерзко его провоцировал.