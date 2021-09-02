Спивак: отец верил в меня и после семи лет поражений

Молдавский боец Сергей Спивак принял на коротком уведомлении предложение подраться на ближайшем турнире Ultimate Fighting Championship (UFC), выйдя на замену россиянину Сергею Павловичу. Соперником Полярного Медведя станет американец Том Эспинол, ранее победивший экс-чемпиона UFC из Белоруссии Андрея Орловского. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Спивак рассказал, почему его записывали в украинцы, о чём говорил с Алексеем Олейником после боя, будет ли драться с Александром Волковым и откуда получил своё бойцовское прозвище.

«Я гражданин Молдавии, но считаю себя славянином»

Сергей Спивак polar_bear_ft_official/instagram.com

— Почему вы согласились выйти на коротком уведомлении против весьма опасного соперника при том, что уже входите в топ-15 рейтинга UFC?



— Даже не знаю. Наверное, мой характер. Я всегда соглашаюсь на все предложения от UFC подраться. Когда предложили подраться на ближайшем турнире, я сразу согласился, даже не раздумывая.

— В какой вы сейчас форме? До этого планомерно готовили себя к поединку?



— Я тренировался, но не могу назвать это полноценной подготовкой. Что касается моей формы, то она будет видна в бою.

— Вы официально представляете Молдавию, но на Украине вас также считают своим бойцом. У вас есть украинские корни?



— Мои мама и папа русские и украинцы, поэтому сам я считаю себя славянином. Но так получилось, что я родился в Молдове, вырос там и провёл всю свою жизнь, являюсь гражданином этой страны, поэтому её и представляю на международных соревнованиях. Российский или украинский флаг мне ставили ошибочно.

— Украинцы вас пытались записать в свои?



— Когда я выступал в украинском промоушене WWFC, из меня сделали украинского чемпиона, но документы оформить так и не получилось, и официально украинцем я не стал.

— Как вы оказались на Украине и почему именно там начали карьеру в смешанных единоборствах?



— Так получилось. Люди связались со мной и предложили выступать там. Сам я тоже шёл к этому, потому и согласился.

— С Алексеем Олейником вы насколько давно знакомы?



— Когда я выступал на Украине, мы с ним никак не пересекались, встретились только перед моим боем с Вандераа в Вегасе и потом пообщались, когда нам сделали бой. Также поболтали немного после поединка.

— Насколько сложным для вас выдался поединок с Олейником? Его попытки удушающих приёмов были опасны для вас?



— Ох, очень сложный бой был для меня. Я очень сильно устал за три раунда.

— О чём вы говорили после боя? Как Алексей отреагировал на поражение?



— Мы не говорили о самом бое. Спросили друг у друга, как дела, как здоровье. Я сам позвонил ему, поинтересовался о самочувствии, сказал спасибо за бой. Вот и всё.

«Отец звал меня Полярным Мишкой»

— Победа над ним дала вам проход в топ-15 UFC. Насколько это важно для вашей карьеры?



— Это важный шаг на моём пути, буду стараться теперь пробиться в десятку.

— Что скажете о предстоящем сопернике? Согласны с тем, что его считают фаворитом?



— Он сильный и взрывной парень. Хорошо двигается, хорошо бьёт и неплохо борется и защищается от борьбы. Это действительно достойный и серьёзный оппонент.

— Какое впечатление на вас произвели тренировки с Александром Волковым и другими сильными тяжеловесами в Москве?



— Сейчас у меня не было такого хорошего процесса подготовки, но до этого немного тренировался там. Это было действительно полезно, потому что с Александром работали хорошие бойцы, топовые тяжеловесы. Конечно, такая работа даёт результат. Во-первых, ты учишься у них, во-вторых, когда стоишь в спаррингах, понимаешь, что ты тоже многое можешь.

— Какие у вас отношения с Александром? Если вы оба окажетесь в десятке и вам предложат бой с ним, готовы скрестить перчатки?



— Конечно, этого бы не хотелось. Предпочёл бы встретиться с другим соперником.

— Вы общались с Алексеем Кудиным до того, как его задержали в Москве, экстрадировали в Белоруссию и дали тюремный срок?



— Я слышал об этом, но не знаю всех подробностей. Мы с ним немного знакомы, вместе тренировались две недели, но особо не общались.

— Кто придумал вам прозвище Полярный Медведь?



— Мой отец ещё в детстве звал меня Полярным Мишкой, когда только начал тренироваться и выступать. Сказал, когда подрастёшь, будешь Полярным Медведем. Потом я взял себе этот официальный никнейм.

— Какую роль сыграл отец в вашем становлении как бойца?



— Самую важную. Мне в жизни всё давалось очень тяжело, и к победам я пришёл только через семь лет. Всё это время я тренировался, выступал, но постоянно проигрывал. Он не переставал верить в меня, вкладывал в меня всё, говорил: «Сынок, иди тренируйся». Я ходил в разные секции и потихоньку пришёл к победам.

— Какие виды единоборств из тех, что занимались до ММА, вам больше подошли?



— Дзюдо и самбо мне наиболее близки.

«Невоспитанному человеку нет смысла отвечать»

— Чему научились в UFC за два года выступлений? Чувствуете, что стали сильнее как боец?

— Не знаю, лучше спросить у кого-то со стороны. Сам о себе я не очень люблю говорить.

— Если сравнивать ваши собственные ощущения при подготовке к первому бою и сейчас, чувствуете большую уверенность в себе?



— Так получилось, что к дебютному бою у меня тоже не было подготовки. Но сейчас у меня появился более профессиональный подход. Это сто процентов.

— Конфликты с соперниками за это время случались?



— Я стараюсь со всеми соперниками нормально общаться. Я не люблю конфликтовать, устраивать треш-ток или вызывать кого-то. Это не моё.

— По отношению к вам кто-то пытался вести себя излишне дерзко?



— Был такой бразилец Карлос Фелипе. Вот он пытался, а больше ни с кем проблем не было.

— В чём это выражалось?



— Он очень хороший боец, но пытался провоцировать меня до боя, что-то высказывал, оставлял разные посты, где плохо обо мне говорил и пытался всячески задеть словами. Было такое дело.

— Как вы реагировали?



— Ноль эмоций. Смысл отвечать, если человек невоспитанный. Хотя, может, он и не невоспитанный, а просто по-другому смотрит на эти вещи, но у нас, у бойцов из СНГ, другое восприятие. Мы так себя не ведём за редкими исключениями.

— Знаю, что вы не выбираете соперников, но есть ли боец, с которым было бы особенно интересно себя испытать?



— Нет. Во-первых, не хочу забегать вперёд, потому что у меня уже есть серьёзный соперник, а во-вторых, буду драться с тем, кого мне предложат.

— Вы из числа тех, кто готов в любой момент принять новый вызов?



— Да, главное, чтобы был здоров.