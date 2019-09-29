https://static.news.ru/photo/0897908c-e27f-11e9-9e68-fa163e074e61_660.jpg Эррол Спенс Фото: errolspencejr/instagram.com

Американский боксёр Эррол Спенс (26-0, 21 КО) победил по очкам соотечественника Шона Портера (30-3-1, 17 КО) и отстоял чемпионские титулы по версиям WBC и IBF.

Поединок проходил с переменным успехом и оказался одним из самых сложных в карьере Спенса. Он сумел окончательно переломить ход боя в концовке, когда в 11-м раунде отправил соперника в нокдаун, однако судьи не пришли к общему мнению. Один боковой рефери поставил счёт 115:112 в пользу Поттера, а двое других отдали предпочтение Спенсу со счётом 116:111.

В соглавном бою вечера американец Дэвид Бенавидес победил нокаутом соотечественника Энтони Диррелла и отобрал у него титул суперчемпиона мира по версии WBC. В девятом раунде угол Диррелла выбросил полотенце.

Как сообщал News.ru, российский боксёр Батыр Ахмедов проиграл по очкам американцу Марио Барриосу.

