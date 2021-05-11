Сопернику Немкова грозит до пяти лет тюрьмы

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Американский боец Bellator Энтони Джонсон, который в полуфинале Гран-при в полутяжёлом весе должен встретиться с россиянином Вадимом Немковым арестован полицией штата Коннектикут по обвинению в краже личных данных, сообщает MMAFighting.

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года, когда полиция получила заявление от жертв, чьи кредитные карты использовались без их разрешения для покупки авиабилета на имя Энтони Джонсона. Расследование показало, что Джонсон нелегально использовал данные кредитной карты и потратил $500.

Джонсон уже выпущен под залог под ту же сумму $500, однако в случае доказательства его вины ему грозит тюремный срок до пяти лет и штраф в $5000. Суд состоится 8 июня. Ранее Джонсон неоднократно привлекался по уголовным статьям и был осуждён на три года за избиение подруги и матери своих детей.

Как сообщалось ранее, на турнире Bellator 258 определился четвёртый полуфиналист Гран-при Bellator в полутяжёлом весе и соперник Вадима Немкова в титульном поединке. Им стал американец Энтони Джонсон победивший техническим нокаутом во втором раунде бразильца Жозе Аугусту.