https://static.news.ru/photo/c3a6705e-2669-11ea-9d0b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Серроне Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боец Дональд Серроне по прозвищу Ковбой, который 18 января станет соперником Конора Макгрегора в первом бою после более чем годового простоя, опроверг обвинения в проплаченном проигрыше.

Я не собираюсь поддаваться. Сейчас вокруг боя куча грязи. Люди считают, что мне заплатили, чтобы я проиграл, но нет в мире стольких денег, чтобы я согласился на сдачу боя. Я бы тогда не смог смотреть на себя в зеркало. Я скорее подерусь бесплатно, чем сдамся за деньги, - рассказал Серроне MMAFighting.com.

Также Серроне отметил, что по-прежнему занимает одну из верхних строчек рейтинга и сделает всё для победы в этом бою.

Как писал NEWS.ru, Зубайра Тухугов на февральском турнире UFC в Новой Зеландии сразится с Кевином Агиларом.