Соперник Алексея Олейника плюнул ему в еду

https://static.news.ru/photo/6d758cfe-d7eb-11ea-a4e6-fa163e074e61_660.jpg Деррик Льюис Фото: Jason Silva/Global Look Press

Соперник Алексея Олейника на предстоящем 8 августа турнире UFC в Лас-Вегасе американский тяжеловес Деррик Льюис снял видео, где несколько раз плюнул в контейнер с едой, предназначенной для Алексея Олейника.

Это еда, предназначенная для Алексея. Она выглядит хорошо, но в ней не хватает нескольких ингредиентов. Алексей из России и никогда такого не пробовал. После боя он это оценит, — прокомментировал свои действия Льюис на видео, опубликованном в его Twitter.

Бой Олейника и Льюиса в тяжёлом весе рассчитан на пять раундов и станет главным событием очередного турнира UFC.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян вошёл в двадцатку лучших бойцов в игре UFC 4.