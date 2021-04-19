Соперница назвала слабое место чемпионки UFC Шевченко

https://static.news.ru/photo/b498ca5a-a190-11eb-b7af-96000091f725_660.jpg Валентина Шевченко Фото: bulletvalentina/instagram.com

Бразильянка Джессика Андраде, которая 24 апреля на турнире UFC 261 проведёт бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе с обладательницей этого пояса Валентиной Шевченко из Перу, рассказала о слабых сторонах своей соперницы.

Я верю, что её слабость — это грепплинг. Я продолжаю говорить людям, какая я сильная и уверена в своём потенциале, когда я держу сопернику у сетки. Я знаю, что я могу несколькими способами переводить соперницу на землю, а если я это сделаю, она уже не поднимется, — сказала Андраде в интервью Globo Esporte.

Также бразильянка отметила, что наиболее опасный навык Шевченко — это её ударная техника и невероятно быстрые удары, особенно по ногам. Для Шевченко предстоящий поединок станет пятой защитой чемпионского пояса UFC.

Как сообщалось ранее, турнир UFC 261 пройдёт в Джексонвилле в присутствии зрителей впервые с начала пандемии коронавируса и будет включать три титульных боя.