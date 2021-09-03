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Солдич нокаутировал Кинцла и защитил титул чемпиона KSW в полусреднем весе

01:04, 05 сентября 2021
Солдич нокаутировал Кинцла и защитил титул чемпиона KSW в полусреднем весе
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В Варшаве прошёл очередной турнир польской организации Konfrontacja Sztuk Walki (KSW). В главном бою вечера хорват Роберто Солдич (19-3) победил техническим нокаутом в третьем раунде чеха Патрика Кинцла (24-10) и отстоял титул чемпиона в полусреднем весе.

Владеющий титулом Солдич проводил свою третью защиту чемпионства, которым владеет с 2018 года. В ходе первых двух раундов он имел небольшое преимущество над соперником, а в третьем раунде добил его после успешной атаки.

В соглавном бою вечера в среднем весе поляк Павел Павлак победил единогласным решением судей своего соотечественника и олимпийского борца Дамиана Яниковского.

Как сообщалось ранее, польский боец тяжёлого веса Мариуш Пудзяновский победил техническим нокаутом в первом раунде в главном бою турнира KSW 61 соотечественника Лукаша Юрковского.

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