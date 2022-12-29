«Собираюсь победить бойца года»: Туменов подвел итоги 2022-го в ММА Популярный боец называет самых успешных спортсменов года в ММА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Альберт Туменов

Бывший чемпион ACB и ACA в полусреднем весе Альберт Туменов в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвел итоги 2022 года. Мы предложили Альберту список из номинаций и номинантов, а он сделал свой экспертный выбор.

Лучший российский боец за пределами страны

Это Ислам Махачев, 100 процентов. Чемпион UFC, он выиграл у бывшего чемпиона, поэтому в этой номинации не будет ни у кого разногласий. Даже если бы у Магомеда Анкалаева не украли победу в титульном поединке, я бы все равно выбрал Махачева. Он дерется в более конкурентном весе и выиграл в более доминирующей манере. Если бы Анкалаев выиграл досрочно, он мог бы претендовать на победу

Боец года в России

Виталий Слипенко. Он победил бывшего бойца UFC, бывшего и действующего чемпионов ACA. Чемпиона он победил красиво и досрочно. Плюс в следующем году я собираюсь забрать у него титул. Будет приятно победить бойца года.

Прорыв года

Конечно, Сергей Павлович. Он также должен быть в числе претендентов на титул «Боец года», но будет уместно назвать его прорывом. Последний поединок Сергея показал, что он один из претендентов на титул, поэтому выберу.

Лучший иностранный боец в российском промоушене

Мне большего всего запомнился Даурен Ермеков, который победил Гамзата Хирамагомедова в поединке за временный титул чемпиона Eagle FC.

Бой года с участием россиянина

Я выберу бой Биберта Туменова и Андрея Гончарова. Не считаю свое мнение предвзятым. Поединок Шона О’Мэлли и Петра Яна тоже был крутой. Я выбирал из этих двух боев. Именно в поединке моего брата с Гончаровым было много драмы. Просто один из лучших боев в ACA и в российском ММА в целом.

Нокаут года

В силу того, что Виталий Слипенко подрался недавно, выберу его. Он выиграл у доминирующего чемпиона, который много лет не знал поражений. И нокаут был красивый. Нокауты к Новому году запинаются лучше. Я помню красивый нокаут Сергея Павловича, но остановлюсь на Слипенко.

Сабмишн года

Выберу Махачева. В силу того, кого он задушил. В чемпионском поединке он побелил Чарльза Оливейру во втором раунде. Причем Ислам победил бразильца в его же стихии. При выборе важно учитывать, на каком уровне оппозиции ты это делаешь. Если ты побеждаешь бывшего чемпиона UFC, являющегося мастером в этом деле, это стоит оценивать больше, чем другие победы.

Апсет года

О’Мэлли — Ян, хотя я и знал, что Шон будет очень серьезным оппонентом. Петр Ян является стилистически удобным для него соперником. Хотя все думали, что все эксперты думали, что О’Мэлли вообще не уровень Петра. Исходя из того, что ожидания были другими, выберу этот бой. О’Мэлли показал, что он является настоящим бойцом, одним из лучших в ударке. Он нанес больше урона.

Тренер года

Если мы действительно считаем Хабиба тренером, его результаты лучше, чем у других. Брат стал чемпионом Bellator, друг — чемпионом UFC. Исходя из этих достижений, у него нет конкурентов. Если Нурмагомедов действительно тренер, выбрать его. Если не он, тогда можно выбрать Мака Бэра, тренера Сергея Павловича. У бойца пять нокаутов подряд. Это не лаки-панчи, это работа тренера. Мы ее видим. Если мы не считаем полноценным тренером Хабиба, который работает от начала до конца, тогда выбираем Бэра. Если нет, оставляем Хабиба.

Команда года

Объективно, школа единоборств Абдулманапа Нурмагомедова. Просто исходя из результатов. Два чемпиона в лучших лигах мирах. Помимо чемпионов, подавляющее количество бойцов из этой школы одержали победы. Я не помню, чтобы кто-то проигрывал.

Руководитель года

Майрбек Хасиев. Лига ACA на протяжении многих лет показывает стабильность и зрелищные бои. Это заслуга Майрбека, поэтому выберу его. В этом году были крутые турниры. На второе и третье место поставил бы Асланбека Бадаева и Майрбека Хасиева. Эти люди грамотно говорят, их интересно слушать. Они делают огромную работу, чтобы продвигать себя и свои лиги.

Промоушен года

Если брать ММА в чистом виде, ACA впереди всех, а из тех, кто на слуху, выделяется Hardcore. Я смотрел последний турнир в прямом эфире, они делают хорошие бои, но выберу ACA.

Турнир года

ACA 149: Вагаев — Слипенко. Два главных поединка получились очень хорошими. Бой Биберта был крытым и главное событие вечера