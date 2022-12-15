Собиравшийся в зону СВО боец Минеев рассказал, почему еще не уехал туда Боец ММА Владимир Минеев рассказал, почему до сих пор не отправился в зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Минеев

Боец смешанного стиля Владимир Минеев объяснил в интервью YouTube-каналу «Ушатайка», почему до сих пор не отправился в зону СВО. Ранее он говорил, что получил повестку, а потом — что пойдет туда добрвольцем.

Многие люди пытаются меня троллить за то, что я типа еще «не там». Но люди, которые это делают, не разбираются в терминологии и разнице между мобилизованным и добровольцем. Мобилизованные — это те люди, которые получили повестку. Их забрали в военкомате, одели, выдали оружие, и они уже уехали в учебку. С добровольцами проходит немножко другая история... Я проходил военно-медицинскую комиссию, психологическое обследование. Сейчас мы ждем некоторые документы, которые нужно предоставить, — сказал Минеев.

Он добавил, что сам не знает, когда отправится в зону СВО.

В сентябре Минеев рассказывал, что получил повестку в военкомат. Позже он сообщил, что сходил в него и заявил, что его берут в разведку, но в итоге он в зоне проведения спецоперации так и не оказался. Затем он начал утверждать, что является добровольцем.