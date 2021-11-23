Сначала Сантос, потом Шлеменко: как Емельяненко продолжает погоню за хайпом

27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре состоится одно из главных событий года в российских смешанных единоборствах. Александр Емельяненко заменит подхватившего гнойную ангину Вячеслава Василевского в поединке со средневесом Марсио Сантосом и совершит долгожданное возвращение в клетку после 16-месячного простоя. Почему ветеран PRIDE согласился выйти в клетку на девятидневном уведомлении и что может получить в случае успеха — в материале NEWS.ru.

Скандал с Василевским

AMC Fight Nights с большой долей вероятности завершит 2021 год в статусе самого обсуждаемого российского MMA-промоушена. В октябре Амир Мурадов и Камил Гаджиев устроили один из ярчайших реваншей последних лет с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, а спустя полтора месяца вновь поставили на уши весь мир отечественных смешанных единоборств, анонсировав возвращение в клетку Александра Емельяненко. И пусть в данном случае не обошлось без скандала, это лишь пошло на пользу как самому бойцу, так и организации.

Да, ситуация вокруг отказа от выступления Вячеслава Василевского довольно неоднозначная. С одной стороны, он не виноват, что подхватил гнойную ангину и оказался не готов биться с Марсио Сантосом. В настоящее время бойцы регулярно снимаются с турниров из-за разного рода заболеваний, поэтому нет никаких причин недооценивать тяжесть одного из них.

Он думал, что день-два отлежится, что это лёгкая форма гриппа, переболеет. Мы не планировали отказываться от боя. Но вы сами знаете, что за заболевание гнойная ангина. Я сам переболел ангиной и знаю, как тяжело она может проходить. Даже если выздороветь за 5-10 дней до боя, это не вариант выходить. В общем, предупредили вовремя, никто ничего не задерживал, — сказал Рамазан Исмаилов, готовивший Василевского к схватке с Сантосом.

Вячеслав Василевский Сергей Булкин/NEWS.ru

С другой стороны, позицию промоушена также можно понять. Насколько известно, Василевский просил перенести их встречу с Сантосом на один из будущих турниров, но в этом случае под угрозой оказывалось проведение AMC Fight Nights 106. Срыв главного поединка нередко приводил к подобным последствиям не только в России, но и в мире. Достаточно вспомнить, как в 2012 году Абсолютный бойцовский чемпионат был вынужден отменить UFC 151 после того, как Дэн Хендерсон получил травму и не смог сразиться с Джоном Джонсом.

Два года спустя из-за повреждения одного из участников перенесли шоу, которое должен был венчать реванш Жозе Алдо с Чэдом Мендесом. И если подобные проблемы не обошли стороной крупнейшую MMA-организацию планеты с огромным ростером спортсменов, то что говорить о российской лиге, недавно находившейся в очень сложном положении.

Замена главного боя вечера могла не устроить партнёров промоушена и руководство Республики Коми, а отмена турнира стоить AMC Fight Nights серьёзных финансовых потерь. Поэтому вариант с поиском сменщика Василевского был предельно логичным. Придраться можно разве что к формулировке, которую Гаджиев использовал по отношению к Вячеславу. Он назвал «воспаление хитрости» причиной его снятия с шоу, чем ожидаемо вызвал гнев со стороны спортсмена.

Так или иначе, AMC Fight Nights вряд ли имел возможность пойти навстречу Василевскому, а после появления на горизонте Емельяненко подобный вариант вряд ли рассматривался. В медийном плане поспорить с Александром могут лишь несколько российских бойцов MMA, вследствие чего упускать возможности устроить его возвращение в клетку было бы крайне неосмотрительно. Пусть даже оно обойдётся лиге в кругленькую сумму.

Гонорар Емельяненко — $200 тысяч. Он сразу согласился [на поединок с Марсио Сантосом]. Что интересно, он сначала дал согласие, а уже потом мы занялись обсуждением финансовых вопросов. Это к тому, что Сашей не только деньги движут. Данные средства будут выплачены ему вне зависимости от результата. Мы в такой ситуации, что нам не до торгов. Менеджер Александра пообещал, что мы не пожалеем. Посмотрим, что ребята в это вкладывают. Здесь речь идёт не о спорте. Емельяненко хочет поддержать турнир, — сказал Гаджиев NEWS.ru.

Без шансов для Сантоса

Несомненно, никто не сомневается в желании Емельяненко «поддержать турнир» в Сыктывкаре, но скорее всего у бойца были и иные мотивы. И как правильно подметил Гаджиев, дело наверняка не только в деньгах. На AMC Fight Nights 106 Александр получит возможность максимально комфортно возобновить выступления в смешанных единоборствах после 491-дневного простоя и записать на свой счёт 29-ю победу — первую с июля 2018 года. Тогда он нокаутировал успевшего засветиться в UFC Виктора Пешту.

Да, можно сказать, что выход на коротком уведомлении всегда является серьёзным риском, а отсутствие подготовки не позволяет считать Емельяненко фаворитом. И в реванше с условным Магомедом Маликовым эти факторы действительно могли иметь серьёзное значение. Но в данном случае мы говорим о битве с бойцом среднего веса, даже не подозревавшем, что ему придётся сражаться со столь массивным оппонентом. В преддверии двух последних боёв вес Александра не опускался ниже 113,5 килограмма, в то время как Сантос был вынужден сгонять до 84.

Марсио Сантос mmarciopedra_gamach/instagram.com

Наверняка отсутствие необходимости укладываться в лимит дивизиона развяжет руки бразильцу, вследствие чего он подойдёт к шоу с весом в районе 90 килограммов. Но даже при подобном раскладе он будет легче противника более чем на 20 килограммов. И это может лишить его единственного шанса на победу. 173-сантиметровый Сантос вряд ли сможет хоть что-то противопоставить в стойке практически двухметровому Емельяненко, следовательно, будет искать шансы в борьбе. Но там ему будет крайне сложно удержать столь массивного соперника. И это с учётом всех проблем Александра в партере.

Думаю, Александр выиграет. Чутьё мне подсказывает. <...> У Сантоса нет такой борьбы... Он не вольник, проходов у него нет. Думаю, бой будет проходить преимущественно в стойке. А прижимать Александра к сетке — как Александра Шлеменко и Артура Гусейнова — у него, думаю, вряд ли получится. Потому что Емельяненко будет тяжелее его на 20 килограммов, — сказал «Спорт-Экспрессу» Рамазан Исмаилов.

Таким образом, единственным препятствием на пути Емельяненко к победе может стать разве что его неидеальное состояние. Если он окончательно справился с последствиями спровоцированного поражением от Исмаилова алкогольного загула, то наверняка легко расправится с Сантосом. И пока есть все основания полагать, что так оно и будет. Судя по фрагментам с тренировок, Александр находится в неплохой форме.

Мы вообще не готовились к бою по ММА. Да, на коротком уведомлении, но это интересная авантюра, и мы на неё согласились. Поговорили минуты три. <...> Александр находится в достаточно хорошей форме, — заявил менеджер экс-чемпиона ProFC Азамат Бостанов.

Разминка перед Джиганом или испытание перед Шлеменко

Несмотря на то что возвращение Емельяненко в клетку состоится лишь в выходные, уже сейчас многие обсуждают его перспективы. Несомненно, очень много будет зависеть от исхода противостояния с Сантосом, но определённые слухи о будущих оппонентах Александр ходят уже сейчас. И одним из таких неожиданно называется ещё один представитель среднего веса — Александр Шлеменко.

О проведении данной битвы заявил менеджер тяжеловеса Азамат Бостанов, а впоследствии поддержал и президент AMC Fight Nights. По словам Гаджиева, сражение Емельяненко со Шлеменко станет событием колоссального масштаба для российских MMA.

Идея — бомба. Они стилистически подходят друг другу, могут на руках подраться — руки и ноги, меньше борьбы. Они оба — две легенды. А что за вывеска будет: Емельяненко и Шлеменко! С ума сойти, — сказал Гаджиев в интервью Sport24.

К слову, сам Емельяненко не стал отвергать возможность проведения ещё одной дуэли с бойцом-средневесом и заявил, что готов разделить клетку со Шлеменко. Примечательно, что сам экс-чемпион Bellator хоть и не дал согласие на организацию схватки, отказом также не ответил.

В данный момент мне сложно сказать, выйду ли я на бой против Александра Емельяненко или нет. Пока что всё время уходит на организацию турнира моего промоушена. В той же программе Камил Гаджиев правильно сказал, у меня на март запланирован чемпионский бой в организации Хабиба. Это для меня первостепенно, а потом посмотрим. У меня есть ещё интересные бои, но, повторюсь, посмотрим. Всё может быть. Считаю, что сейчас ему не надо забегать дальше своего боя. Хочу пожелать Александру победы в бою с Сантосом. Надеюсь на его победу, — заявил Шлеменко «Чемпионату».

Тем не менее в перспективу подобного боя верится с трудом. Хотя бы по той причине, что спортсменов разделяет целая весовая категория. При этом практически нет никаких надежд на то, что Емельяненко и Шлеменко согласятся подраться в рамках смежного, полутяжёлого дивизиона. Один вряд ли захочет изнурять себя весогонкой, а второй, наоборот, давать сопернику преимущество.

Александр Шлеменко alexander.shlemenko/facebook.com

Если Сантос фактически оказался в безвыходном положении и вряд ли мог отказаться от встречи тяжеловесом, то у Шлеменко такая возможность есть. И в этом случае он почти ничего не потеряет. Что касается кассовых поединков, то у него до сих пор остаётся шанс подраться с Исмаиловым или Минеевым, что сулит ему не меньший гонорар, чем за дуэль с Емельяненко.

Тем не менее намёк на желание провести бой со Шлеменко даёт понять, в какую сторону планирует двигаться сам Емельяненко. Абсолютно ясно, что его интересуют исключительно денежные и хайповые схватки, способные принести ему большой гонорар. И в этом плане идеальным вариантом станет сражение с рэпером Джиганом, разговоры о котором ведутся на протяжении полугода.

Музыкант вряд ли сумеет составить серьёзную конкуренцию профессиональному бойцу, вследствие чего поединок обещает стать предельно простым для Емельяненко. В то же время он гарантированно привлечёт огромное внимание аудитории и обеспечит обоим большой гонорар. Как говорил блогер Артём Тарасов, противники рассчитывают получить по 50 млн рублей.

Также не стоит отметать возможность реванша между Емельяненко и Харитоновым. Данная битва активно обсуждалась в 2020 году и не потеряла актуальность сейчас. Камнем преткновения могут стать лишь две вещи — контракт Сергея с Bellator и «аппетиты» бойцов. Ранее промоушен ACA уже пытался устроить встречу, но отказался от этой затеи, узнав о запросах спортсменов. Как сказал глава лиги Алексей Яценко, Харитонов требовал $1 млн.