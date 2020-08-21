Смит нокаутировал Альвареса в девятом раунде

https://static.news.ru/photo/11251fb6-e4ff-11ea-aeca-fa163e074e61_660.jpg Джо Смит (архивное фото) Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшие соперники российских чемпионов мира по боксу Сергея Ковалёва и Дмитрия Бивола Элейдер Альварес (25-2, 13 KO) и Джо Смит (26-3, 21 KO) встретились в главном бою вечера боксёрского турнира в Лас-Вегасе. Победу нокаутом в девятом раунде одержал Смит.

Колумбиец к середине боя не справился с давлением американца. Смит в пятом раунд потряс соперника и забрал первую половину боя. Шанс у Альвареса возник в девятом раунде, когда у него прошла комбинация с коронным оверхендом, однако Смит вернул себе инициативу и в девятом раунде сначала потряс, а затем и добил соперника.

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