СМИ узнали о романе боксёра Мэйуэзера с британской стриптизёршей

https://static.news.ru/photo/3fbb1ffa-567a-11eb-ae9e-fa163e074e61_660.jpg Флойд Мэйуэзер Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боксёр Флойд Мэйуэзер состоит в романтических отношениях с британкой Анной Монро, ведущей танцовщицей принадлежащего ему стриптиз-клуба.

По информации издания The Sun, пара уже рассказала о своих отношениях семье и друзьям в Новый год. По словам одного из приятелей боксёра, Мэйуэзер хочет, чтобы Монро родила ему ребёнка.

Родные и друзья танцовщицы поддерживают её в любых обстоятельствах, однако они обеспокоены прошлым спортсмена. Мэйуэзер известен многочисленными романами и неоднократно состоял в отношениях. Также близкие Монро боятся, что она повторит судьбу бывшей жены боксёра Джози Харрис. Женщина обвиняла экс-супруга в домашнем насилии.

В декбаре 2020 года стало известно, что Мэйуэзер вернётся на ринг ради выставочного боя с блогером Логаном Полом. Поединок должен пройти в феврале 2021 года, место боя пока не разглашается.

Мэйуэзер за свою профессиональную карьеру не потерпел ни одного поражения. Он выиграл во всех 50 боях, в которых принял участие. 27 побед были одержаны нокаутом.

NEWS.ru писал, что Мэйуэзер похвастался перед своими поклонниками часами за $17 млн. Браслет и циферблат изделия были выполнены из драгоценного металла и покрыты бриллиантами. Подписчики спортсмена не оценили его выбор, назвав покупку чудовищным дурновкусием.